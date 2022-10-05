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    Kapadokya tüm zamanların rekorunu kırdı

    Kapadokya’da bulunan müze ve ören yerlerini 2022'nin ilk 9 ayında, 3 milyon 116 bin 993 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
    • 05.10.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 10:14
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    Kapadokya tüm zamanların rekorunu kırdı

    Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya bölgesini, eylül ayında 571 bin 960 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bu yılın ilk 9 ayında ise Kapadokya bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı 3 milyon 116 bin 993'e ulaştı.

    "Altın yıl"

    İHA'da yer alan habere göre; Altın Yıl olarak kabul edilen 2019 yılının aynı döneminde Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini 380 bin 12 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. 2019 yılında ize Kapadokya bölgesini 2 milyon 902 bin 390 yerli ve yabancı turist sayısı ile tüm zamanların rekoru kırılarak altın yıl ilan edilmişti.

    Kapadokya tüm zamanların rekorunu kırdı #1

    Ziyaretçi akını

    Açıklanan rakamlardan sonra Kapadokya Bölgesi 2022'nin ilk 9 ayında 3 milyon 116 bin 993 ziyaretçi sayısı ile 2019 yılını geride bıraktı. Kapadokya Bölgesinde en çok ziyaret edilen Göreme Açık Hava Müzesi 762 bin 666 kişi ile birinci sırada yer alırken, 737 bin 379 ziyaretçi sayısı ile Zelve Ören yeri izledi.

    Hacıbektaş Müzesi'ni 584 bin 462, Kaymaklı yer altı şehrini 395 bin 17, Derinkuyu yer altı şehrini 258 bin 129, Özkonak yer altı şehrini 160 bin 738 ve Karanlık Kilise'yi de 126 bin 383 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.


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