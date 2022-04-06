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    Kapadokya’ya ziyaretçi sayısı yüzde 54 arttı

    Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinde ziyaretçi sayısı, yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 54 artışla 305 bin 275'e ulaştı.
    • AA
    • 06.04.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 09:37
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    Kapadokya’ya ziyaretçi sayısı yüzde 54 arttı

    Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turistlerin ilgisini çeken Nevşehir'deki turizm merkezi Kapadokya, koronavirüs (COVID-19) salgını dönemindeki sakin süreci geride bırakmaya başladı.

    Bu yıl ocak, şubat ve martta bölgedeki müze ve ören yerlerine giriş sayısı, geçen yıla kıyasla artış gösterdi.

    İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yılın ilk çeyreğinde 197 bin 541 ziyaretçi sayısına ulaşılan müze ve ören yerleri, bu yıl yaklaşık yüzde 54 artışla 305 bin 275 kez ziyaret edildi.

    Kapadokya’ya ziyaretçi sayısı yüzde 54 arttı #1

    ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ

    Yılın ilk çeyreğinde ziyaretçi sayıları Göreme Açık Hava Müzesi'nde 94 bin 642, Zelve Ören Yeri'nde 93 bin 793, Kaymaklı Yeraltı Şehri'nde ise 51 bin 144 olarak kayıtlara geçti.


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