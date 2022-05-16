Petrol
109.77
-1.60%
Euro
16.26
0.92%
Dolar
15.57
0.58%
Altın
914.54
-0.77%
Borsa
2423
0.14%
Bitcoin
473.472
-0.28%
BTXN Coin
13.00
-1.73%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Kayıp Picasso tablosu Filipinler'de iddiası

    Ünlü ressam Picasso'nun yıllardır kayıp olan tablosu Filipinler'de olduğu iddiası tartışmalara neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 11:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayıp Picasso tablosu Filipinler'de iddiası

    Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun ünlü tabloso uzun yıllardır kayıp. Filipinler'de eski diktatör Bongbong Marcos'un oğlu Ferdinand Marcos Jr'ın ziyaret ettiği annesi Imelda Marcos'un evindeki bir tablo tartışma konusu oldu.

    Marcos'un evindeki tablonun orijinal mi yoksa kopya mı olduğu bilinmiyor. Eski hükümet yetkilileri, basına açıklama yaparak tablonun sahte olduğu için aileye bırakıldığını iddia etti.

    Tablonun sahte mi yoksa gerçek mi tartışmaları devam ederken, evde görülen tablonun çalındığı iddiası da gündemde.

    Kayıp Picasso tablosu Filipinler de iddiası #1

    Varlıklara el koyan diktatör

    Diktatör Marcos, 70'li ve 80'li yıllarda ülkeyi yönetmiş, Filipinler'in birçok varlığına el koymuştu.


    İlginizi Çekebilir

    Yargıtay’dan özel güvenlikler için karar
    3. Sayfa

    Yargıtay’dan özel güvenlikler için karar

    Bodrum'da 4 büyüklüğünde deprem
    3. Sayfa

    Bodrum'da 4 büyüklüğünde deprem

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Görüş Bildir