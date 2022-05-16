Kayıp Picasso tablosu Filipinler'de iddiası

Ünlü ressam Picasso'nun yıllardır kayıp olan tablosu Filipinler'de olduğu iddiası tartışmalara neden oldu.

Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun ünlü tabloso uzun yıllardır kayıp. Filipinler'de eski diktatör Bongbong Marcos'un oğlu Ferdinand Marcos Jr'ın ziyaret ettiği annesi Imelda Marcos'un evindeki bir tablo tartışma konusu oldu.

Marcos'un evindeki tablonun orijinal mi yoksa kopya mı olduğu bilinmiyor. Eski hükümet yetkilileri, basına açıklama yaparak tablonun sahte olduğu için aileye bırakıldığını iddia etti.

Tablonun sahte mi yoksa gerçek mi tartışmaları devam ederken, evde görülen tablonun çalındığı iddiası da gündemde.





Varlıklara el koyan diktatör

Diktatör Marcos, 70'li ve 80'li yıllarda ülkeyi yönetmiş, Filipinler'in birçok varlığına el koymuştu.