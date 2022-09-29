Kırgız İsakov, 124 saat Manas okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Manas Haftası etkinliklerinde 124 saat Manas okuyan Manasçı Rısbai İsakov, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Merinos Parkı'nda kurulan çadırda Manasçı Rısbai İsakov, rekor hedefi için günde 20 saatten fazla ezbere Manas Destanı'nı okudu.

Rekor denemesinin açıklanması ve ödül töreni için Tayyare Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

AA'da yer alan habere göre; törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültür Başkenti Bursa'ya yakışır programlardan birini daha yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkandan teşekkür

Dünyanın en büyük destanlarından biri olan Manas Destanı'nın sadece Kırgızların değil tüm Türk dünyasının kültürel mirası olduğunu belirten Aktaş, "Rekorlar kitabına girecek bir performansın bu vesileyle ilklerin şehri olan Bursa'da gerçekleşmesi bizim için ayrı bir gurur. Manas geleneğini yaşatan ve bizlere ulaştıranlara yürekten teşekkür ediyorum."