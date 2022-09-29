Petrol
87.43
-0.70%
Euro
18.0095
-0.06%
Dolar
18.5375
0.10%
Altın
980.47
-0.71%
Borsa
3198
0.00%
Bitcoin
362.453
3.10%
BTXN Coin
10.57
2.02%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 19 C

    Kırgız İsakov, 124 saat Manas okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

    Manas Haftası etkinliklerinde 124 saat Manas okuyan Manasçı Rısbai İsakov, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.
    • 29.09.2022 - 09:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırgız İsakov, 124 saat Manas okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

    Merinos Parkı'nda kurulan çadırda Manasçı Rısbai İsakov, rekor hedefi için günde 20 saatten fazla ezbere Manas Destanı'nı okudu.

    Rekor denemesinin açıklanması ve ödül töreni için Tayyare Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

    AA'da yer alan habere göre; törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültür Başkenti Bursa'ya yakışır programlardan birini daha yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

    Kırgız İsakov, 124 saat Manas okuyarak Guinness Rekorlar Kitabı na girdi #1

    Başkandan teşekkür

    Dünyanın en büyük destanlarından biri olan Manas Destanı'nın sadece Kırgızların değil tüm Türk dünyasının kültürel mirası olduğunu belirten Aktaş, "Rekorlar kitabına girecek bir performansın bu vesileyle ilklerin şehri olan Bursa'da gerçekleşmesi bizim için ayrı bir gurur. Manas geleneğini yaşatan ve bizlere ulaştıranlara yürekten teşekkür ediyorum."


    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Beşiktaş'ta derbide kale Ersin Destanoğlu'nda
    Futbol

    Beşiktaş'ta derbide kale Ersin Destanoğlu'nda

    Edirne Meriç'in yer fıstığı tescillendi
    Ekonomi

    Edirne Meriç'in yer fıstığı tescillendi

    Görüş Bildir