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    Kırgızistan'da Dünya Halk Destanları Festivali başladı

    Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, dünya halklarının destan miraslarını korumayı amaçlayan Dünya Halk Destanları Festivali'nin altıncısı başladı.
    • AA
    • 24.09.2021 - 06:06
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    Kırgızistan'da Dünya Halk Destanları Festivali başladı

    Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümüne ithaf edilen festival, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı ile Manas ve Cengiz Aytmatov Milli Akademisi ve Art Araba Derneği iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

    ÇADIRLARLA "KIRGIZ GÖÇÜ" İNŞA EDİLDİ

    Başkent Bişkek'te üç gün sürecek Dünya Halk Destanları Festivali'nin ilk günkü programında, Büyük Konser Binası (Filarmoni) önünde, geleneksel Kırgız çadırlardan oluşan "Kırgız Göçü" konulu etnografik köy oluşturuldu.

    Kırgızistan'da Dünya Halk Destanları Festivali başladı-Video

    YEREL VE YABANCI KÜLTÜRLER TANITILIYOR

    Milli kıyafetler, geleneksel ev ve özel eşyalar ile Kırgız kadınların kilim dokumadaki hünerlerinin sergilendiği festivalde, ayrıca milli ve yabancı mutfaklar tanıtıldı ve ikramlar yapıldı.

    Kırgızistan da Dünya Halk Destanları Festivali başladı #1

    HALK OZANLARI SAHNE ALDI

    Halkın yoğun ilgi gösterdiği festivalde, çeşitli ülkelerden Dünya Halk Destanları Festivaline katılan halk ozanları aşıklar da sahne aldı.

    Kırgızistan da Dünya Halk Destanları Festivali başladı #2

    ÇEŞİTLİ YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

    "En iyi çadır", "en iyi Semeteyci" ve "göçebe kıyafetleri" yarışmaları ve toplantılarla yarın devam edecek olan festival, 25 Eylül'de kapanış töreniyle sona erecek.

    Kırgızistan da Dünya Halk Destanları Festivali başladı #3

    Kırgızistan da Dünya Halk Destanları Festivali başladı #4

    Kırgızistan da Dünya Halk Destanları Festivali başladı #5

    Kırgızistan da Dünya Halk Destanları Festivali başladı #6

    Kırgızistan da Dünya Halk Destanları Festivali başladı #7

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