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    Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

    İstanbul Boğazı’nın incisi olan Kız Kulesi’nde restorasyon çalışmaları bitmek üzere.
    • İHA
    • 03.03.2022 - 14:23
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    Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 2022 yılının Nisan ayında tamamlamayı hedeflediklerini belirttiği Kız Kulesi’ndeki restorasyon çalışmalarının son hali havadan görüntülendi.

    İstanbul'un simge yapılarından olan Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl Eylül ayında başlamıştı. Restorasyon çalışmalarının son sürat devam ettiği Kız Kulesi'nin yeni görünümüne 2022 yılı Nisan ayı içerisinde kavuşması bekleniyor.

    Kız Kulesi nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı #1

    DÜZELTİLEN KISIMLAR

    Restorasyon çalışmaları kapsamında; Kız Kulesi'nin avlusu üzerindeki çatının kaldırılma aşamasında ve özgün dendanlar ve seğirdim (beden ve burçlar üzerindeki kısım) yollarının ortaya çıktığı görülüyor.

    Kız Kulesi nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı #2

    Öte yandan avlu ve dışarıdaki zeminlerin tarihi kayıtlarda tespit edilen özgün malzemesine kavuşturulduğu kubbenin karbon liflerle güçlendirilmesi gibi teknik detayların çalışma aşamasında olduğu görüldü.


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