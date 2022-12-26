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    Klasik Rus balesi Kuğu Gölü İstanbul'da sahnelendi

    İstanbul'da Moskova Devlet Akademik Klasik Bale Tiyatrosu, Kuğu Gölü Balesi'ni sahneledi.
    • 26.12.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 14:51
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    Klasik Rus balesi Kuğu Gölü İstanbul'da sahnelendi

    Moskova Devlet Akademik Klasik Bale Tiyatrosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda Kuğu Gölü Balesi'ni sahneledi.

    İki perde olarak izleyiciyle buluşan Kuğu Gölü Balesi, Rus bale tarihindeki ilk Rus-İngiliz ortak yapımı olup, Natalia Kasatkina ve Vladimir Vasilev tarafından izleyici ile buluştu.

    Tasarımı, ödüllü İngiliz sahne tasarımcısı Tim Goodchild yaptı. Prodüktör Kasatkina ve Vasilev eseri sahnelerken Marius Petipa, Lev Ivanov ve Alexander Gorsky'nin koreografisini yaptığı ilk versiyonundan ilham aldı.

    Klasik Rus balesi Kuğu Gölü İstanbul da sahnelendi #1

    Klasik Rus balesi Kuğu Gölü İstanbul da sahnelendi #2

    Klasik Rus balesi Kuğu Gölü İstanbul da sahnelendi #3

    Klasik Rus balesi Kuğu Gölü İstanbul da sahnelendi #4

    Klasik Rus balesi Kuğu Gölü İstanbul da sahnelendi #5

    Klasik Rus balesi Kuğu Gölü İstanbul da sahnelendi #6

    Sevgi temalı oyun

    DHA'da yer alan habere göre; Kuğu Gölü ilk kez 1877’de Bolşoy Tiyatrosu'nda sahnelendi. Rus klasik balesinin bir sembolü olan Kuğu Gölü, efsanevi motiflere dayanıyor ve karanlık güçlere karşı mücadele ile insanlığın en yüksek tezahürü olarak sevgiyi anlatıyor.


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