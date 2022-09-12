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    Konya'da tesadüfen keşfedilen antik yer altı şehri heyecanlandırdı

    Konya'nın Sarayönü ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan erken Bizans dönemine ait yer altı şehrinin turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.
    • 12.09.2022 - 09:33
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    Konya'da tesadüfen keşfedilen antik yer altı şehri heyecanlandırdı

    Konya Müzeler Müdürlüğünce 5 aydır yürütülen kazı ve temizlik çalışmalarıyla bir bölümü ortaya çıkarılan yer altı şehri, farklı uzunluklarda ve genişlikte tünellerle birbirine bağlanan 20 metrekarelik odalardan oluşuyor.

    İlk belirlemelere göre 5 bin metrekare alana yayıldığı tespit edilen yer altı şehrinin sınırlarının, bölgede yürütülen yüzey araştırmalarına göre çalışmalar ilerledikçe daha da genişleyebileceği öngörülüyor.

    AA'da yer alan habere göre; odayı andıran yaşam alanlarında, su kuyuları, ocaklar, bacalar, aydınlatma için kandil yerleri, kilerler, havalandırma delikleri bulunan yerin geçmişi, elde edilen ilk materyallere göre 8. yüzyıla tarihlendiriliyor.

    Konya da tesadüfen keşfedilen antik yer altı şehri heyecanlandırdı #1

    Sekiz yaşam alanı ortaya çıkarıldı

    Konya Müzeler Müdürlüğü Arkeoloğu ve Kazı Başkanı Hasan Uğuz, altyapı çalışmaları sırasında bulunan alanda yer yer oluşan göçüklerin temizlenmesiyle şu ana kadar 8 yaşam alanı ortaya çıkardıklarını söyledi. Uğuz, bulgulara göre Hristiyan yerel halkın, 150 yıl süren akınlardan korunmak için 8. yüzyılda yer altı şehrini kullandığını tespit ettiklerini dile getirdi.

    Konya da tesadüfen keşfedilen antik yer altı şehri heyecanlandırdı #2

    Konya da tesadüfen keşfedilen antik yer altı şehri heyecanlandırdı #3

    Ben bin metrkarelik alan

    Kazı, temizlik ve haritalandırma çalışmalarını eş zamanlı sürdürdüklerini aktaran Uğuz, "Harita mühendisleri yer üstüyle yer altını çakıştırarak çalışmalarını sürdürüyor. Çıkardığımız haritalarla şimdilik 5 bin metrekarelik bir alana yayıldığını söyleyebiliriz. Yer altında mekanlar var ve mekanları birbirine bağlayan galeriler var. Galeriler oldukça küçük. Bu da bize insanların çok iyi beslenemediğini ve küçük yapıda olduklarını gösteriyor" diye konuştu.

    Konya da tesadüfen keşfedilen antik yer altı şehri heyecanlandırdı #4

    "Turistik açıdan önemli"

    Oğuz; "Orta Anadolu'nun en büyük yer altı şehirlerinden birini bulmuş olabiliriz. Bölge halkının rivayetleri ve farklı yerlerdeki çökmeler bize yer altı şehrinin çok geniş bir alana da yayılabileceğini, çok uzun bir tünel sistemi olabileceğini gösteriyor. Yakaladığımız açıklıklar ve göçükler bu noktada olumlu sinyaller veriyor. Bölgede başka yer altı şehri bilinmediği için tarihi ve turistik açıdan da önemli bir keşif."


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