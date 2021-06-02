Kültür ve Turizm Bakanlığı müzisyenlere tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı müzisyenlere tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

"Müzik Susmasın" projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı müzik emekçilerine haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğlence mekanlarının kapatılması nedeniyle zor günler geçiren müzik emekçilerine Kültür ve Turizm Bakanlığı destek verileceğini açıkladı.

EMEKÇİLERE 3 BİN LİRA DESTEK

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Müzik Susmasın" projesi kapsamında emekçilere haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacağını açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız."