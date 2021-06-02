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- Kültür ve Turizm Bakanlığı müzisyenlere tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı müzisyenlere tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak
"Müzik Susmasın" projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı müzik emekçilerine haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.
- AA
- 02.06.2021 - 01:08
Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğlence mekanlarının kapatılması nedeniyle zor günler geçiren müzik emekçilerine Kültür ve Turizm Bakanlığı destek verileceğini açıkladı.
EMEKÇİLERE 3 BİN LİRA DESTEK
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Müzik Susmasın" projesi kapsamında emekçilere haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacağını açıkladı.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
"Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız."