Euro
10.5339
1.2%
Dolar
8.6206
1.19%
Altın
526.77
1.19%
Borsa
1.432
0.81%
Bitcoin
313.049
0.02%
EXEN Coin
32.19
-2.15%
15ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 15 C

    Kültür ve Turizm Bakanlığı müzisyenlere tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

    "Müzik Susmasın" projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı müzik emekçilerine haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.
    • AA
    • 02.06.2021 - 01:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kültür ve Turizm Bakanlığı müzisyenlere tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğlence mekanlarının kapatılması nedeniyle zor günler geçiren müzik emekçilerine Kültür ve Turizm Bakanlığı destek verileceğini açıkladı.

    EMEKÇİLERE 3 BİN LİRA DESTEK

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Müzik Susmasın" projesi kapsamında emekçilere haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacağını açıkladı.

    Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

    "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız."

    Kültür ve Turizm Bakanlığı müzisyenlere tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir