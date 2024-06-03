Liseli gitarist, beste üreten yapay zeka modeli ile uluslararası yarışmada ödül aldı İzmir'de lise öğrencisi olan Burak Sina Akbudak, klasik gitar için eser üretebilen bir yapay zeka modeli geliştirdi ve bu projesiyle ABD'deki bilim ve mühendislik yarışmasında ödül kazandı.

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AA & Ensonhaber

Çocukluk döneminden itibaren müziğe ilgi duyan İzmir Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Burak Sina Akbudak, yaklaşık dokuz yıldır klasik gitar üzerine çalışmalar yürütüyor.

Gitar kompozisyonlarında karşılaştığı melodik ve armonik zorluklara çözüm arayan Akbudak, geçen yıl popüler hale gelen yapay zeka sistemlerinden faydalanarak bu sorunları aşabileceğini düşündü ve bir proje geliştirdi.

Girdi olmadan yeni parçalar üretebiliyor

Eğitmenlerinin de desteğiyle Akbudak, herhangi bir başlangıç girdi olmadan yeni parçalar üretebilen ya da verilen notaları takip ederek melodik ve armonik yapıyı koruyarak yeni eserler oluşturabilen bir yapay zeka modeli geliştirdi.

Bu model, diğer şarkı ve beste yapabilen yapay zeka uygulamalarından farklı olarak, özellikle klasik gitar için çalışıyor ve müzikal açıdan daha güçlü ve hızlı eserler üretebiliyor.

Ayrıca uygulama, üretilen parçaların gitar üzerinde ne kadar çalınabilir olduğunu da hesaplayabiliyor.

ABD'deki uluslararası yarışmada ikinci oldu

Burak Sina Akbudak, hazırladığı "Yapay Zeka ile Oluşturulan Müzik Açısından Zengin Klasik Gitar Parçaları Projesi" ile 11-17 Mayıs'ta ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nın "Teknolojiyle Sanat Üretimi" kategorisinde ikinci olmayı başardı.

Yeni melodi bulmakta zorlanınca yapay zekaya başvurdu

Akbudak, ilkokulda gitar çalmaya başladığını, ailesinin desteğiyle vakıf kuruluşu olan bir okulda yaklaşık 3 yıl öğretmeniyle çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Kendi kompozisyonlarını yazarken yaşadığı "yeni melodi ve armoni bulma sıkıntısı" nedeniyle yapay zeka yöntemine başvurduğunu anlatan Akbudak,

Mevcut yapay zekalarda klasik gitar özelliği bulunmaması ve özellikle barok dönem hakkında yeterince bilgi sahibi yapay zekanın bulunmaması beni projeyi yapmaya yöneltti.

dedi.

"Sıfırdan kimsenin duymamış olduğu parçalar da üretebilmek mümkün"

Liseli müzisyen, bu sayede uluslararası proje yarışmasında ülkesini en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını ve ödül aldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

Bu proje, müzik üretimi sürecinde oldukça yenilikçi sistemler ortaya koymakta. Müzik modelleme kısmında, müziğin üretimi kısmında ve müziğin ne kadar güzel olduğu konusunda üç tane farklı büyük yenilik getirmekte. Bu projenin amaçlarından en büyüğü, müzisyenlerin yeni fikirler bulmak amacıyla kullanabilecekleri bir araç olması diyebilirim. Genel olarak eğlence sektöründe müzik üretimi esnasında, herhangi bir alanda kullanılabilir. Projemin ana odak noktası, müzik üretiminde ilk önce belirli bir girdi vererek, modelimize o girdinin devamını getirmesini sağlayabiliyoruz ancak bir girdi vermek zorunluluğumuz da bulunmuyor. Sıfırdan daha önce kimsenin duymamış olduğu parçalar da üretebilmek mümkün.

"Müzisyen kesimin oldukça ilgisini çeken bir proje"

Çalışmalarının yaklaşık 2 yıl sürdüğünü, üniversitede de bu alan üzerine çalışmak istediğini dile getiren Burak Sina Akbudak,

Özellikle mesela insan sesinin üretildiği modeller aracılığıyla çalışmayı hedefliyorum. Üç fuara katılma şansı elde ettim, müzisyen kesimin oldukça ilgisini çeken bir proje oldu. Teknik kısımla ilgilenen jüriler de güzel sorular sordu, güzel bir proje olduğunu birden fazla kez duydum.

diye konuştu.