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    Louvre Müzesi'nden Jean Siméon Chardin’ın tablosuna satış engeli

    Dünyaca ünlü müze Louvre Müzesi, ünlü ressam Jean Siméon Chardin'nın 28 milyonluk tablosuna olan teklifi reddetti.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 09:20
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    Louvre Müzesi'nden Jean Siméon Chardin’ın tablosuna satış engeli

    Louvre Müzesi, Fransız ressam Jean Siméon Chardin'ün ünlü tablosu Yabani Çilek Sepeti'ni ulusal hazine’ olarak nitelendirerek satılmasına engel oldu. New York’lu galerici Adam Williams’a 26.8 milyon dolara satılan ünlü tablonun Louvre Müzesi tarafından iadesi istendi. Tablonun tarihi ve değeri göz önünde bulundurulduğunda, Fransız yasalarına göre ‘ulusal hazine’ olduğu ve bu nedenle satışının yapılmasının imkansız olduğu belirtildi.

    Louvre Müzesi nden Jean Siméon Chardin’ın tablosuna satış engeli #1

    SATIŞA ENGEL

    Yasalara göre eğer bir eser ‘ulusal hazine’ kategorisine girerse devlet, eserin satışına iki buçuk yıl boyunca engel olabilir. Benzer bir hadise, Rembrandt’in The Standard Bearer isimli eserinin 2019 yılında satışının durdurulmasında yaşanmıştı.

    Bir sanat eserinin ulusal hazine olarak ilan edilmesi, Avrupa’da önemli eserlerin satışını veya ihracatını önlemek için kullandığı bir yöntem.


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