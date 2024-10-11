Lübnan'dan 5 bin yıllık Baalbek Antik Kenti için UNESCO'ya çağrı: Tarihi yapı tehdit altında

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İsrail'in 7 Ekim 2023 yılından beri sürdürdüğü katliam devam ediyor. Gazze'den sonra Lübnan'ı bombalayan İsrail'in saldırıları durmak bilmiyor. Roma döneminde kalma, Lübnan'da bulunan Baalbek Antik kenti, İsrail'in bombalarının tehdidi altında.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bu tarihi hazine, son saldırılarda zarar görmemesine rağmen, bölgedeki çatışmaların yoğunlaşması endişe yaratıyor.

Lübnan Kültür Bakanı Mohammad Mortada, saldırıların Jüpiter, Venüs ve Merkür tapınaklarına ev sahipliği yapan Baalbek’e sadece 500 metre mesafedeki bir noktaya isabet ettiğini açıkladı.

UNESCO'YA ÇAĞRI

Mortada, UNESCO ve BM Güvenlik Konseyi’ne durumun aciliyetini ileterek toplumun ve kültürel mirasın korunması için harekete geçmeye davet etti. Sami ırkından Akdenizli bir kavim olan Fenike ve Roma inanç kültürlerinin iç içe geçmesiyle oluşan ve uzmanlarca "Dünyanın en görkemli tapınak şehri" olarak kabul edilen Baalbek kenti, birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.



BAALBEK ANTİK KENTİ

Lübnan'ın doğusundaki Beka Vadisi'nde yer alan tarihi Baalbek tapınak şehri, son yıllarda bölgede yaşanan çatışmaların sona ermesinin ardından yeniden turistlerin ziyaret edeceği günleri bekliyor.

Romalılar döneminde en görkemli zamanını yaşayan Baalbek, çok sayıda Roma imparatoru tarafından ziyaret edilmiş. Romalıların bu şehre neden bu kadar önem verdikleri ve inşası için neden bu kadar servet harcadıkları halen bilinmemektedir.

5 BİN YILLIK TAPINAK ŞEHRİ

Yaklaşık 5 bin yıllık bir geçmişi olduğu tahmin edilen Baalbek, önce Fenikeliler, sonra Yunanlılar ve daha sonra da Romalılar tarafından kutsal bir mekan olarak kabul edilmiş ve önemli eserler inşa edilmiş.

Fenikeliler, en güçlü tanrıları olan "Baal" adına şehre Baalbek ismini vermişler. Daha sonra Yunanlılar tarafından Heliopolis yani Güneş Şehir adını almış. Akabinde yeniden Baalbek adını alan şehir, farklı tanrılara adanmış tapınaklarıyla pek çok din için bir merkez işlevi görmüş.

Yaklaşık iki asır boyunca inşası sürdüğü tahmin edilen şehir, Fenike ve Roma inanç kültürlerinin iç içe geçmesi ile oluşmuş. Sırasıyla Baal, Zeus ve Jüpiter adına kurulan şehir, Romalıların çok tanrılı inanış sistemini bırakmasından sonra önemini yitirmiş.