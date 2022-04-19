Petrol
112.59
-0.50%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
599.156
3.82%
BTXN Coin
30.51
-7.37%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    Lüle taşından yapılan el emeği eserler büyük talep görüyor

    Eskişehir'de yer altından çıkarılan lüle taşından üretilen pipo, takı, satranç takımı, büst gibi hediyelik eşyalar, başta Çin olmak üzere İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Almanya'ya gönderiliyor.
    • 19.04.2022 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lüle taşından yapılan el emeği eserler büyük talep görüyor

    Eskişehir'in "beyaz altın" olarak da bilinen ünlü lüle taşından emek ve sabırla işlenerek üretilen hediyelik eşyalar, yurt dışında Çin ve bazı Avrupa ülkelerinden rağbet görüyor.

    AA'da yer alan habere göre; ABD, Yunanistan, Çekya, Fransa, İspanya ve Fas'ın bazı bölgelerinde de çıkarılan lüle taşının Eskişehir'deki yatakları, Alpu ilçesindeki Türkmentokat ve Karatepe mahalleleri arasında yer alan Sarısu ocakları ile Margı, Beyazaltın ve Başören mahallelerinde bulunuyor.

    Lüle taşından yapılan el emeği eserler büyük talep görüyor #1

    Lüle taşından yapılan el emeği eserler büyük talep görüyor #2

    Büyük talep görüyor

    Lüle taşı, madenden zorlu ve uzun uğraşlar sonucu ham madde olarak çıkarıldıktan sonra usta ellerde işlenip pipodan takıya, satranç takımından büstlere birçok ürüne dönüştürülüyor. Yurt dışında en çok Çin, İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Almanya'ya gönderilen ürünler, iç piyasada da satılıyor.


    İlginizi Çekebilir

    Tesettürünü açan Ebru Sever Türk'ün son hali 'Bunun için mi sakladın?' dedirtti! 'Saçlar baya gürmüş..'
    Medya

    Tesettürünü açan Ebru Sever Türk'ün son hali 'Bunun için mi sakladın?' dedirtti! 'Saçlar baya gürmüş..'

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Sözleşmelere yeni madde ekledi
    Magazin

    Sözleşmelere yeni madde ekledi

    Görüş Bildir