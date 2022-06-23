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Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alana jeofizik çalışması

Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alana jeofizik çalışması

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 2020'den bu yana Malazgirt ilçesinde yürütülen kazı ve jeofizik çalışmalarının bu yılki bölümü başladı.