Marilyn Monroe tablosunun satılması için geri sayım başladı

Andy Warhol'un yaptığı Marilyn Monroe tablosunun satılması için pazarlıklar sürüyor. Ön görülen rakam ise 200 milyon dolar.

Mayısta açık artırmaya çıkacak ABD’li sanatçı Andy Warhol’un Marilyn Monroe portresinin rekor kırarak 200 milyon dolara (2,9 milyar lira) alıcı bulacağı tahmin ediliyor.

Christie’s müzayede evinin düzenleyeceği açık artırmada ‘Shot Sage Blue Marilyn‘ isimli portrenin 20’nci yüzyılın en pahalı tablosu olacağına kesin gözüyle bakılıyor.





GELİRİ VAKFA BAĞIŞLANACAK

1964 tarihli serigafi tekniği kullanılan, Monreo’yu parlak sarı saçlı, pembe yüzlü ve mavi farlı resmeden portre Warhol’un ABD’li oyuncuya dair beş tablosundan biri. Müzayede evi yetkilisi sanatçının bu portrelerde kullandığı özel tekniği, çok karmaşık olduğu için bir daha kullanmadığını belirtti.

Dünya genelinde çocukların yararına çalışan İsviçre’deki Thomas and Doris Ammann Vakfı’na ait portreden elde edilecek gelir yine vakfa gidecek.