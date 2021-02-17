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    Marmaray'da Dijital Minyatür Sergisi açıldı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı Nakkaş Osman Surnâme-i Hümayun Dijital Minyatür Sergisi, 5 Mart'a kadar Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda ücretsiz sergilenecek.
    • AA
    • 17.02.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 15:50
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    Marmaray'da Dijital Minyatür Sergisi açıldı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk sanat tarihinin önemli dallarından biri olan minyatür sanatıyla ilgili bir sergiyi halka açtı.

    Başkanlığın hazırladığı "Nakkaş Osman Surnâme-i Hümayun Dijital Minyatür Sergisi" ziyarete açıldı.

    Hologram ve özel projeksiyon teknolojisiyle gerçekleştirilen "360 Kültür Sanat" projesi kapsamında hazırlanan sergi, Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda sanatseverlerle buluştu.

    ÇEŞİTLİ ESERLER, DİJİTAL GÖSTERİME GİRDİ

    Dijital sergide, Türk minyatür sanatının en önemli temsilcilerinden Nakkaş Osman'ın çeşitli eserlerinden 15 minyatür, "Surname-i Hümayun"daki 32 minyatür ve Surname'nin hikayesini anlatan üç boyutlu hologram film gösterimi yer alıyor.

    Marmaray da Dijital Minyatür Sergisi açıldı #1

    2020'DE UNESCO LİSTESİNE ALINDI

    Tarihi ve kültürel değere sahip geleneksel sanatlardan minyatür, Türkiye'nin girişimleriyle 2020 yılının son günlerinde UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alınmıştı.

    Marmaray da Dijital Minyatür Sergisi açıldı #2

    5 MART'A KADAR AÇIK

    Koronavirüs tedbirlerinin alındığı sergi, hafta içi 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.

    Girişlerin ücretsiz olduğu sergi, 5 Mart'a kadar açık kalacak.

    Marmaray da Dijital Minyatür Sergisi açıldı #3

    Marmaray da Dijital Minyatür Sergisi açıldı #4

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