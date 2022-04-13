Medeniyetler Korosu'nda baba ve kızı aynı sahnede

Farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Medeniyetler Korosu'nun koristi Hamza Şahin ve kızı Aslıhan Türkü Şahin, farklı dillerde şarkı, türkü ve ilahiyi aynı sahnede birlikte seslendirdi.

Hatay'da muhasebecilik yapan ve Türkü tutkusunu kızının isminde de yaşatan 47 yaşındaki Hamza Şahin ile müzik öğretmeni kızı 26 yaşındaki Aslıhan Türkü Şahin'in sanat tutkusu, onları imamdan papaza, manifaturacıdan ev kadınına kadar farklı meslek, mezhep ve dinlere mensup 200 kişiden oluşan koroda bir araya getirdi. Medeniyetler Korosu üyelerinden baba ve kızı, yaklaşık 7 aydır aynı sahnede Türkçe, İngilizce ve Arapça başta olmak üzere çok sayıda dilden şarkı, türkü ve ilahiyi birlikte söylüyor.

Müziğe gönül veren baba Hamza Şahin ile kızı Aslıhan Türkü Şahin, kentte yaklaşık üç yıl önce başlatılan cumartesi konserleri kapsamında Hatay Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'nde, sanatseverlere müzik ziyafeti yaşatıyor.

Hamza Şahin, AA'ya yaptığı açıklamada kızının sayesinde koroya katıldığını söyledi.

Medeniyetler Korosu ile kentin en iyi şekilde temsil edilmesine katkı sağladığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Hatay medeniyetler şehri"

"Hatay medeniyetler şehridir. Düşünebiliyor musunuz, sağınızda solunuzda farklı dinlerden, dillerden ve farklı kültürlerden komşularınız, akrabalarınız ve dostlarınız ile hep birlikte bir aradasınız. Ben şu an bunu koro içerisinde yaşıyorum. Beni koroda en çok mutlu eden şey kızımın, yani çekirdek ailemin burada olmasıdır. Bundan dolayı hem mutluluk hem de gurur duyuyorum. Kızımla aynı sahnede yer almayı anlatmak oldukça zor, o kadar güzel ki bu duygu ve mutluluğu izah etmek çok zor. Kızımla aynı sahnede olmak çok anlamlı."





"Babam beni türkülerle büyüttü"

Aslıhan Türkü Şahin de her dilden şarkı ve ilahiler seslendirdiklerini aktararak, "Koroyu uzun yıllardır takip ediyorum. Müzik öğretmenliği öğrenimim için il dışına çıktım ancak aklım onlardaydı. Hatay'a kesin dönüş yaptığımda 'Ben de koroda yer alacağım' dedim ve 7 aydır korist olarak babamla aynı sahnedeyiz." ifadesini kullandı.