Mehmet Nuri Ersoy: Tavşanlı Höyük'te 3 bin 750 yıllık keşif Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya üzerinden Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleşen keşfi paylaştı. Verilen bilgilere göre, Tavşanlı'da ticarette kullanıldığı düşünülen 3 bin 750 yıllık silindir mühür bulundu.

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Haber Merkezi

Türkiye'de tarihi eserleri gün yüzüne çıkartmak için yapılan çalışmalar aynı anda farklı bölgelerde devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleşen 3 bin 750 yıl öncesine ait eserlerin görsellerini kamuoyu ile paylaştı.

Kazılarda bulunan silindir mühür, Anadolu'nun doğu ile batı arasındaki ticaret yollarındaki kritik rolü açısından önem taşıyor.

KEŞİF, ANADOLU'NUN TİCARET YOLLARINDAKİ ROLÜNÜ SERGİLEDİ

Bakan Ersoy'un, "Tavşanlı Höyük'te 3 bin 750 yıllık keşif" başlığı ile aktardığı bilgiler şöyle:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirdiğimiz kazılar, 3 bin 750 yıllık bir silindir mührün gün yüzüne çıkmasıyla Anadolu'nun tarihine yeni bir ışık tuttu. Bu değerli bulgu, Anadolu'nun doğu ile batı arasındaki ticaret yollarındaki kritik rolünü gözler önüne seriyor. Tavşanlı Höyük, kültürel mirasımızın zenginliğini ve çeşitliliğini bir kez daha kanıtladı.

"ÇALIŞMALARA DEVAM..."

Ersoy, paylaşımında Türkiye'nin dört bir yanındaki kültürel değerleri koruma ve geleceğe miras bırakma yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edildiğini belirterek, projede çalışan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ve kazı ekibine teşekkür etti.