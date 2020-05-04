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Dünyaca ünlü heavy metal müzik akımının öncüsü Metallica, koronavirüs nedeniyle karantinadayen besteledikleri şarkıyı sosyal medyadan yayınladı.

Metallica grubunun yayınladığı şarkı bir günde milyonlarca izlendi. Metallica grubu hazırladıklarını yeni şarkılarını, ‘Blackened 2020’ olarak ücretsiz olarak yayınlandı.

HER BİRİ EVLERİNDEN KATILDI

Mayıs’ın ilk günü yayınlanan bestede, grubun üyeleri ayrı ayrı bulundukları evlerinden şarkının icrasına katıldı.

Metallica'dan karantinada yeni şarkı ViDEO