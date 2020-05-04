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    Metallica'dan karantinada yeni şarkı

    Dünyaca ünlü heavy metal müzik akımının öncüsü Metallica, koronavirüs nedeniyle karantinadayen besteledikleri şarkıyı sosyal medyadan yayınladı.
    • DHA
    • 04.05.2020 - 07:44
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    Metallica'dan karantinada yeni şarkı

    Metallica grubunun yayınladığı şarkı bir günde milyonlarca izlendi. Metallica grubu hazırladıklarını yeni şarkılarını, ‘Blackened 2020’ olarak ücretsiz olarak yayınlandı.

    HER BİRİ EVLERİNDEN KATILDI

    Mayıs’ın ilk günü yayınlanan bestede, grubun üyeleri ayrı ayrı bulundukları evlerinden şarkının icrasına katıldı.

    Metallica'dan karantinada yeni şarkı ViDEO

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