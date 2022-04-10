Mimar Sinan'a ustalık eserleriyle anma

Mimarlık tarihinin mihenk taşı Mimar Sinan, ustalık eserim dediği Selimiye Camisi gölgesinde düzenlenen sergiyle anıldı.

Mimar Sinan'ın eserlerinin yer aldığı sergi ilgi gördü. Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ergüden, sergide yaptığı konuşmada, meslektaşlarının Mimar Sinan'ı vefatının 434'üncü yılında saygı ve rahmetle andığını söyledi.

Selimiye'nin önemi

Mimar Sinan'ın en güzel eserinin 85 yaşında yaptığı, yapımı 5 yılı bulan Edirne'deki Selimiye Camisi olduğunu belirten Ergüden, "Selimiye'nin kubbesi, Ayasofya kubbesinden daha yüksek ve derindir. 31,50 metre çapındaki kubbe, sekizgen şeklindeki gövde üzerine oturmuştur. Üç şerefeli ince minarelerine üç kişi aynı anda birbirini görmeden çıkabilmektedir. Sinan bu caminin ustalık eseri olduğunu ve bütün sanatını Selimiye'de gösterdiğini belirtmektedir" diye konuştu.



