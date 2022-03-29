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    Mimar Sinan'ın İstanbul'daki eserleri sanal ortamda sergilenecek

    Pek çok esere imza atan Mimar Sinan'ın İstanbul'daki eserlerinin fotoğrafları, "İstanbul'un Sinan'ı başlıklı sanal sergide ziyarete açılacak.
    • AA
    • 29.03.2022 - 11:21
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    Mimar Sinan'ın İstanbul'daki eserleri sanal ortamda sergilenecek

    9 Nisan'da Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü'nde açılacak sergide, Hakan Hatay'ın fotoğraflarından oluşan bir seçki yer alacak. Metaverse üzerindeki ilk Mimar Sinan fotoğraf sergisi, 3 boyutlu gözlükle de gezilebilecek. Sergi, sanal sergi rehberliğinde dört gezi rotası eşliğinde anlatılacak.

    Sergide, Beşiktaş'tan Üsküdar'a, Sultanahmet'ten Azapkapı'ya, Haseki'den Haliç kıyılarına ve su yapılarına toplam 37 eserin, 45 fotoğrafı yer alacak.

    Mimar Sinan ın İstanbul daki eserleri sanal ortamda sergilenecek #1

    SESLİ REHBERLİK

    İstanbul siluetinin mihenk taşı olan bu eserlerin tarihçesi ve bugünkü durumlarının anlatıldığı açıklama metinlerine bir sesli rehber de eşlik ediyor.


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