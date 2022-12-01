Muğla'nın su altı kültürel mirası gün yüzüne çıkarılıyor

Muğla'nın su altı kültürel mirasının ortaya çıkarılarak turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.

Anadolu’daki en eski liman kalıntısı olduğu belirlenen alanda, milattan önce 2 binin ilk yarısına tarihlendirilen buluntular arasında konik kap ve fincanlar, tezgah ve terazi ağırlıkları, el baltaları, pithoslar ve çömlekler yer alıyor.

Su altı kazısında kullanılan teknik ekipman ve yazılımlar hakkında bilgi aktaran yetkililer, Osmanlı dönemi batığı hakkında yapılan sunumda, bunun 18. yüzyıl savaş gemisine ait olduğunun düşünüldüğünü, buluntular arasında çok sayıda askeri mühimmat ile personelin kullandığı pipo ve geminin mutfağına ait kapların yer aldığını ifade edildi.









En önemli su altı arkeoloji müzesi

AA'da yer alan habere göre; Muğla'nın dünyanın en önemli su altı arkeoloji müzelerinden Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesine ev sahipliği yaptığını hatırlatan yetkililer, su altı kazıları ve yeni keşiflerle kentin, su altı arkeolojisinin başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini dile getirdiler.

