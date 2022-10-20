Murat Göğebakan'ın hayatı film oluyor

Murat Göğebakan'ın hayatı film oluyor

Hayatını kaybeden usta sanatçı Murat Göğebakan'ın hayatı beyaz perdeye aktarılacak. Filmde sanatçıyı Burak Sevinç oynayacak.

Ben Sana Aşık Oldum, Vurgunum, Ay Yüzlüm ve Kalbi Yaralı adlı eserleriyle müzikseverlerin kalbinde yer edinen Murat Göğebakan, 2014 yılında 45 yaşında hayatını kaybetmişti.

AA'da yer alan habere göre; senaryosu Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak tarafından kaleme alınan filmin, 2023 yılında vizyona girmesi hedefleniyor.

Burak Sevinç canlandıracak

Murat Göğebakan'ı Burak Sevinç'in canlandıracağı Metronom Film Yapım ve CNS Productions imzasını taşıyan filmin yapımcılığını, Oğuz Sözen ve Serkan Günay üstlendi.