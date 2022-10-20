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    Murat Göğebakan'ın hayatı film oluyor

    Murat Göğebakan'ın hayatı film oluyor

    Hayatını kaybeden usta sanatçı Murat Göğebakan'ın hayatı beyaz perdeye aktarılacak. Filmde sanatçıyı Burak Sevinç oynayacak.
    • 20.10.2022 - 14:02
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 14:19
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    Ben Sana Aşık Oldum, Vurgunum, Ay Yüzlüm ve Kalbi Yaralı adlı eserleriyle müzikseverlerin kalbinde yer edinen Murat Göğebakan, 2014 yılında 45 yaşında hayatını kaybetmişti.

    AA'da yer alan habere göre; senaryosu Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak tarafından kaleme alınan filmin, 2023 yılında vizyona girmesi hedefleniyor.

    Murat Göğebakan ın hayatı film oluyor #1

    Burak Sevinç canlandıracak

    Murat Göğebakan'ı Burak Sevinç'in canlandıracağı Metronom Film Yapım ve CNS Productions imzasını taşıyan filmin yapımcılığını, Oğuz Sözen ve Serkan Günay üstlendi.


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