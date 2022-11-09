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    Mustafa Kemal Atatürk'ün belgelerle tarihi fotoğrafları

    Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikali ve ardından yaşananlar, tarihi fotoğraflarda yer alıyor. Atatürk'ün yaşarken fotoğrafları da koleksiyonda yer alıyor.
    • 09.11.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 14:26
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    Mustafa Kemal Atatürk'ün belgelerle tarihi fotoğrafları

    Yarın 10 Kasım... Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümü. Ata'ya bize bu Cumhuriyeti ve diğer mirasları için teşekkür ederiz. Atatürk'ün hem yaşarken hem de ölümünden sonra yaşanan ve tarihi fotoğraflarla belgelenen koleksiyon, duygu dolu anlar yaşatıyor.

    Fotoğraflarda, Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda vefatı, naaşının İstanbul'dan Ankara'ya getirilişi ve düzenlenen cenaze törenlerindeki duygu dolu anlar bulunuyor.

    Koleksiyonda, Atatürk'ün vefatının hemen ardından naaşının başında bir askerin kılıçla saygı nöbeti tuttuğu fotoğraf ile cenaze kortejinin Eminönü'nde geçişi sırasında çekilen fotoğraf öne çıkıyor.

    AA'da yer alan habere göre; Ata'nın fotoğrafları...

    Mustafa Kemal Atatürk ün belgelerle tarihi fotoğrafları #1

    Mustafa Kemal Atatürk ün belgelerle tarihi fotoğrafları #2

    Mustafa Kemal Atatürk ün belgelerle tarihi fotoğrafları #3

    Mustafa Kemal Atatürk ün belgelerle tarihi fotoğrafları #4

    Mustafa Kemal Atatürk ün belgelerle tarihi fotoğrafları #5

    Mustafa Kemal Atatürk ün belgelerle tarihi fotoğrafları #6

    Mustafa Kemal Atatürk ün belgelerle tarihi fotoğrafları #7

    Mustafa Kemal Atatürk ün belgelerle tarihi fotoğrafları #8

    Mustafa Kemal Atatürk ün belgelerle tarihi fotoğrafları #9

    Mustafa Kemal Atatürk ün belgelerle tarihi fotoğrafları #10

    Mustafa Kemal Atatürk ün belgelerle tarihi fotoğrafları #11

    Mustafa Kemal Atatürk ün belgelerle tarihi fotoğrafları #12

    Mustafa Kemal Atatürk ün belgelerle tarihi fotoğrafları #13

    Mustafa Kemal Atatürk ün belgelerle tarihi fotoğrafları #14

    Mustafa Kemal Atatürk ün belgelerle tarihi fotoğrafları #15

    Mustafa Kemal Atatürk ün belgelerle tarihi fotoğrafları #16

    Mustafa Kemal Atatürk ün belgelerle tarihi fotoğrafları #17

    Mustafa Kemal Atatürk ün belgelerle tarihi fotoğrafları #18

    Mustafa Kemal Atatürk ün belgelerle tarihi fotoğrafları #19

    Mustafa Kemal Atatürk ün belgelerle tarihi fotoğrafları #20

    Tarihi fotoğraflar

    Koleksiyonda, yine Atatürk'ün 21 Kasım 1938'de İstanbul'dan getirilen naaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önündeki katafalkta yer aldığı ve yabancı devlet temsilcilerinin Atatürk'ü selamladığı tarihi fotoğraflar da bulunuyor.


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