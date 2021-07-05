Müze giriş ücreti ne kadar? Müze giriş fiyatları 2021

Müze giriş ücreti ne kadar? Müze giriş fiyatları 2021

Normalleşmenin 3. etabının başlamasıyla birlikte, müzeler açıldı. Müzeleri gezmek isteyenler vatandaşlar, "Müze giriş ücreti ne kadar?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte müze giriş fiyatları 2021..

Müzeler uzun bir aranın ardından kapılarını açtı. Müzelerin korona tedbirleriyle birlikte kapılarını açmasının ardından, vatandaşlar plan yapmaya başladı.

Müze gezmeye gidecek olan vatandaşlar, "Müze giriş ücreti ne kadar? Giriş fiyatları değişti mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ise müze fiyatlarına ilişkin Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

MÜZE FİYATLARI NE KADAR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz, diğer vatandaşları için yıllık ziyaret bedelinin 60 TL olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm müzelerimiz; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60 TL'dir." denildi.

MÜZE KART NEDİR?

Müze Kart ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 300’ü aşkın müzeyi ücretsiz gezebilir, tarihte keyifli bir yolculuğa çıkma şansı elde edebilirsiniz.

Müze Kart almak için ise başvuru birimlerine ulaşmanız gerekiyor. Müze Kart satış noktalarına giderek ve online satış sistemine girerek başvuru yapabilirsiniz.

İSTANBUL'DA GEZİLECEK YERLER

İstanbul'u yaz aylarında keşfetmek isteyenler için birçok alternatif tercih ön plana çıkıyor. Müze fiyatlarının duyurulmasının ardından vatandaşlar, İstanbul'da gezilecek olan yerleri araştırmaya başladı.

İşte İstanbul'da mutlaka görülmesi gereken yerler;