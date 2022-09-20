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    Neşet Ertaş, memleketi Kırşehir'de uluslararası programla anılacak

    Neşet Ertaş, memleketi Kırşehir'de uluslararası programla anılacak

    UNESCO tarafından, müzik alanında Türkiye'deki Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de, "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, ölümünün 10. yıl dönümünde uluslararası programla anılacak.
    • 20.09.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 16:40
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    23-25 Eylül'de UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı düzenlenecek. UNESCO'nun müzik şehirlerinden temsilcilerin de katılacağı anma programı ile Neşet Ertaş başta olmak üzere Anadolu Abdal geleneğinin uluslararası boyutta tanıtımına katkı yapılacak.

    AA'da yer alan habere göre; anma programı, 23 Eylül'de Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek panel ile başlayacak.

    Aynı gün kortej yürüyüşü, davul zurna gösterisi, protokol konuşmaları ile Gürcistan, Almanya ve İtalya'dan gelen sanatçıların konserleri gerçekleştirilecek.

    Konser ve gösteri

    İkinci gün, programa katılan ülkelerin temsilcileriyle ortak basın toplantısının ardından Abdallar Topluluğu konseri ve farklı illerden gelen grupların konser ve gösterileri yapılacak.

    Neşet Ertaş, memleketi Kırşehir de uluslararası programla anılacak #1

    Mezarı başında anılacak

    25 Eylül'de Bağbaşı Mezarlığı'nda Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş ve diğer ozanların mezarları ziyaret edilecek, Muharrem Ertaş'ın evine gidilecek ve mevlit programı düzenlenecek.


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