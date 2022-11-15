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    Nevşehir peribacaları ve kaplıcalarına yoğun ilgi

    Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Kapadokya'nın yanı sıra Kozaklı ilçesindeki termal tesislere sahip Nevşehir, ara tatilde Türkiye'nin dört bir yanından gelen konuklarını ağırlıyor.
    • 15.11.2022 - 10:14
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    Nevşehir peribacaları ve kaplıcalarına yoğun ilgi

    Okulların tatile girmesini fırsat olarak gören öğrenci ve aileleri, dinlenmek ve eğlenceli vakit geçirmek için çeşitli turizm merkezleri ve tur aktivitelerinin düzenlendiği Nevşehir'i de tercih ediyor.

    Günübirlik ve konaklamalı olarak kente gelen aileler, peribacalarıyla kaplı vadiler arasında arazi motorlarıyla düzenlenen turlara ilgi gösteriyor.

    Açık hava müzeleri, ören yerleri ve vadilerde gezen konuklar, yüksek bölgelerde Kapadokya'nın manzarasını izleyip fotoğraf çektiriyor.

    Orta Anadolu'nun gözde termal turizm merkezlerinden Kozaklı ilçesinde ise şifalı kaplıca sularından faydalanan yerli misafirler, sıcak su havuzlarında eğlenceli vakit geçiriyor.

    Nevşehir peribacaları ve kaplıcalarına yoğun ilgi #1

    Ara tatilde Kapadokya tercihi

    Göreme beldesinde ailesiyle ATV motorla gerçekleştirilen tura katılan öğrencilerden Birkan Kaya, yakından görmeyi çok istediği peribacalarını gezebilmek için tatilde Kapadokya'yı tercih ettiklerini belirtti.

    Nevşehir peribacaları ve kaplıcalarına yoğun ilgi #2

    "Çok eğlenceli"

    Bölgeye hakim coğrafi şekilleri ve doğal kaya oluşumlarını ilginç bulduğunu kaydeden Kaya, "Kocaeli'nden buraya tatile geldik. ATV sürüyoruz, çok eğlenceli. Eğitim çok yorucu geçmedi ama yine de Kapadokya'da dinlenmek iyi oldu." dedi.

    Nevşehir peribacaları ve kaplıcalarına yoğun ilgi #3

    Nevşehir peribacaları ve kaplıcalarına yoğun ilgi #4

    Nevşehir peribacaları ve kaplıcalarına yoğun ilgi #5

    Nevşehir peribacaları ve kaplıcalarına yoğun ilgi #6

    "Herkese tavsiye ediyorum"

    AA'da yer alan habere göre; babası İlkay Kaya da Kapadokya'nın ailece tatil yapılabilecek eşsiz manzaralara sahip bir turizm merkezi olduğunu dile getirerek, "Çocuğumuzun belli yerleri görmesi için geldik. İyi bir tatil oluyor. Peribacaları ve mağaralarda insanların nasıl yaşadıklarını gözlemleyebiliyoruz. Ben 10 yıl önce de gelmiştim. Turizm, bölgede gelişmiş. Buraya gelenler tur aktivitelerine katılabilirler, herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

     

     

     


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