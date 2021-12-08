NFT dünyasına Can Bonomo da girdi! İllüstrasyonlarını satıyor....

Şarkıcı Can Bonomo, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve biriktirdiği illüstrasyonlarını NFT olarak satışa çıkartıyor.

Non Fungible Token (NFT) dünyasına giren ünlü isimler çoğalıyor...

Kripto dünyasının sanat eserleri olan NFT'ler yatırımcıların da ilgisini çekiyor.

Cem Yılmaz ve Nurgül Yeşilçay'ın ardından Can Bonomo da kolları sıvadı.

Sanatçı Can Bonomo, 14 eserden oluşacak olan koleksiyonun ilk edisyonları, popüler NFT platformu OpenSea üzerinden 12 Aralık’ta satışa sunulacak.

TEMA ANOKRONİZM

Koleksiyon, geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği ilk kişisel sergisi ‘Anachronismus’ ve pandemi sebebiyle gerçekleştiremediği ikinci sergisi ‘Welcome to The Future a.k.a. WTF’dan 14 parçanın 5’er farklı edisyonundan oluşacak.

"YUVAYA DÖNÜŞ"

Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 2022’nin ilk aylarında başka NFT projelerinin de olacağının sinyalini veren Bonomo, satışa sunmaya hazırlandığı ilk kişisel NFT sergisini de ‘mayasında dijital olan eserlerinin yuvalarına dönüşü’ olarak yorumladı.