Nostaljik plaklara ilgi yeniden artıyor

1960-1970'li yılların en çok tercih edilen müzik formatı plak, 1980’lerde yerini kasetlere, 1990’larda ise CD’lere bıraktı. Dijital müzik platformlarının yükselişine rağmen, nostalji tutkunları ve gençler arasında plaklara olan ilgi yeniden artış gösterdi.

Plaklar, dijital müziğin sunduğu sınırsız erişime rağmen nostaljik müziği en iyi yansıtan araç olarak öne çıkıyor. Bu durum, antikacılar ve koleksiyoncular için yeni bir pazar oluşturdu.

45 YILLIK ANTİKACININ GÖZÜNDEN PLAKLAR

Gaziantep’te 45 yıldır antikacılık yapan Hanifi Özaslan, dükkanında sergilediği kaset ve plakların gençlerin de ilgisini çektiğini belirtti. Özaslan, plakların neredeyse yeniden altın çağını yaşadığını söyledi:

"Eski kuşak sanatçılar kadar günümüz popüler şarkıcıları da albümlerini plak formatında çıkarıyor."

ANTİKACILIĞIN TARİHİ VE KENDİ KOLEKSİYONU

Özaslan, antikacılıkla 18 yaşında tanıştığını ve uzun yıllar boyunca topladığı eski eşyaları sakladığını ifade etti. Gaziantep Müzesi’ne 6 bin parça teslim ettiğini, elinde halen 3 bin kaset ve 4 bine yakın plak bulunduğunu söyledi.

YURT DIŞINDAN GELEN TALEPLER

Plak satışlarındaki artışın eskiye olan özlemden kaynaklandığını vurgulayan Özaslan, şunları aktardı:

Almancı müşteriler, Türkiye’den plak alıp Almanya’ya götürüyor.



Kıbrıs’tan gelenler de plak satın alıyor.



Yeni nesil gramofonlar, plak dinlemeyi kolaylaştırıyor ve talebi artırıyor.

Özaslan, satışların son 2-3 yılda önemli ölçüde arttığını dile getirdi:

"Günde 8-10 kişi plak ve kaset soruyor. Plaklar bozulmadığı için insanlar onları tercih ediyor. CD’ler çabuk bozuluyor, plaklar ise uzun ömürlü."