Notre Dame Katedrali'nde bulunan gizemli lahit açılacak

Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde bulunan ve 14'üncü yüzyıldan kalma olduğu düşünülen lahdin açılacağı duyuruldu.

Fransız arkeologlar, 2019 yılındaki yangında hasar gören Notre Dame Katedrali'nin restorasyon çalışmaları sırasında bulunan, kurşundan yapılma lahdin sırlarının ortaya çıkarılması için açılacağını duyurdu. Şu an için güvenilir bir yerde tutulan mezar, yakın zamanda Toulouse kentindeki Adli Tıp Enstitüsü'ne gönderilecek.

Lahdin içine daha önce endoskopik kamerayla bakan bilim insanları, şimdi lahit sahibinin cinsiyetini, zamanındaki sağlık durumunu ve sosyal statüsünü belirlemeye çalışacak. Çalışmalarda ayrıca karbon tarihleme teknolojisi kullanılacak.

Seçkin kişilerin mezarı

Mezarın yeri ve biçimi, söz konusu kişinin zamanın seçkin isimleri arasında yer almış olabileceğine işaret ediyor.