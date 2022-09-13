Notre-Dame Katedrali'nin çan sesleri İstanbul’a taşındı

Arter Müzesi, Bill Fontana'nın yaptığı kayıtlar aracılığıyla Sessiz Yankılar: Notre-Dame isimli 10 kanallı ses yerleştirmesini izleyicilerle buluşturuyor..

Notre-Dame Katedrali'nin çıkan yangın sonrası bir süredir sessiz kalan dev boyutlardaki on adet çanının sesleri, Bill Fontana'nin ses yerleştirmesiyle yeniden İstanbul’da duyuluyor.

Bugünden itibaren ziyarete açılacak olan Sessiz Yankılar: Notre-Dame isimli ses yerleştirmesinin, Melih Fereli ve Bill Fontana'nın katılımlarıyla dün tanıtımı yapıldı.

Arter Müzesi, Bill Fontana'nın yaptığı kayıtlar aracılığıyla Sessiz Yankılar: Notre-Dame isimli 10 kanallı ses yerleştirmesini izleyicilerle buluşturuyor.

İlk olma ayrıcalığı

Sanatçı, çanların Paris’in ortam seslerine karşılık veren titreşimlerini kaydetti ve kendine özgü tarzıyla insan kulağının işitebileceği hâle getirdi. Aser, bu mistik sesleri canlı bir bağlantıyla Paris’ten İstanbul’a taşıyor. Arter, projeye ev sahipliği yapmaya talip olan dünya müzelerinin ilki olma ayrıcalığını taşıyor.