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    Ölülerin kayıkçısı 2 bin 400 yıllık heykelciği ilk kez sergileniyor

    Antik Çağ'da ölü ruhları Stiks Nehri'nden sandalıyla geçirdiğine inanılan kayıkçı Kharoon'un yaklaşık 2 bin 400 yıllık heykelciği İzmir Arkeoloji Müzesinde ziyaretçileriyle buluştu.
    • 17.11.2022 - 11:42
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    Ölülerin kayıkçısı 2 bin 400 yıllık heykelciği ilk kez sergileniyor

    Müzenin deposundaki nadir eserlerin birer aylık sürelerle hazine odasında sergiye açılmasını sağlayan "Göremediklerinizi Göreceksiniz" projesinin kasım ayı konsepti ölü kültü oldu.

    Sergide, günümüzden binlerce yıl önceki cenaze merasimlerini anlatan ya da kazı çalışmaları sırasında mezarlıklarda bulunmuş eserler tanıtıldı.

    Urla'daki Klazomenai Antik Kenti kazısından 2014 yılında çıkarılan sandal ve içindeki kayıkçının pişmiş topraktan heykelciği de serginin parçaları arasında yer aldı.

    2 bin 400 yıllık heykel

    Antik Çağ'da ölü ruhları sandalla Stiks Nehri'nden geçirerek mitolojinin yeraltı tanrısı Hades'e götürdüğüne inanılan kayıkçı Kharoon'u anlatan yaklaşık 2 bin 400 yaşındaki heykelcik, uzmanlar tarafından restore edildikten sonra ilk kez ziyarete açılmış oldu.

    Ölülerin kayıkçısı 2 bin 400 yıllık heykelciği ilk kez sergileniyor #1

    Ölülerin kayıkçısı 2 bin 400 yıllık heykelciği ilk kez sergileniyor #2

    Ölülerin kayıkçısı 2 bin 400 yıllık heykelciği ilk kez sergileniyor #3

    Sergilenecek

    Aliağa ilçesindeki Kyme Antik Kenti'ndeki mezar kazılarından çıkarılan Helenistik Dönem'den kalma bir kuğunun taşıdığı Sparta kraliçesi Leda'nın heykelciği de serginin eserleri arasında bulunuyor.

    Ölülerin kayıkçısı 2 bin 400 yıllık heykelciği ilk kez sergileniyor #4

    Serginin gözdesi heykelcikler oldu

    Serginin son parçalarını da Seferihisar ilçesinin Teos bölgesindeki nekropol alanından çıkarılan Arkaik Dönem'e ait pişmiş topraktan yaklaşık 11 santimetre boyundaki 2 heykelcik oluşturdu.

    AA'da yer alan habere göre; saçsız, iri gözlü, kemerli burunlu, göbekli ve çömelmiş vaziyetteki erkek heykellerinin yaklaşık 2 bin 600 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

     

     


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