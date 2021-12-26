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    Ordu'da yol yapım çalışması sırasında Hermes figürlü yüzük bulundu

    Fatsa ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında ortaya çıkarılan, Roma Antik dönemine ait 8 lahit mezarın bulunduğu bölgede tanrı Hermes figürlü, kırmızı akik taşlı gümüş yüzüğe rastlandı.
    • DHA
    • 26.12.2021 - 00:28
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 00:37
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    Ordu'da yol yapım çalışması sırasında Hermes figürlü yüzük bulundu

    Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’ndeki 3’üncü derece doğal sit alanındaki yol yapım çalışmaları sırasında belediye çalışanı kepçe operatörü, beton tabaka fark etti.

    Ordu'da yol yapım çalışması sırasında Hermes figürlü yüzük bulundu VİDEO

    ROMA ANTİK DÖNEMİNE AİT LAHİT MEZARLAR BULUNDU

    Çalışmayı durduran ekipler, bölgede inceleme yaptı. İlk inceleme sonrası beton tabakanın, yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan Roma Antik dönemine ait lahit mezarlar olduğu tespit edildi.

    Ordu da yol yapım çalışması sırasında Hermes figürlü yüzük bulundu #1

    MEZARDAN TARİHİ KALINTILAR ÇIKTI

    Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen yetkililer, ilk mezarı açtıklarında; içinde insan kemik kalıntılarının yanı sıra sikkeler, cam bilezik, altın yüzük, kemer tokaları, tüm olarak cam gözyaşı şişesi, pişmiş topraktan yapılmış testi ve dağınık şekilde formu belli olmayan cam şişeler çıkardı.

    Ordu da yol yapım çalışması sırasında Hermes figürlü yüzük bulundu #2

    ÖZEL MÜLKİYETLER KAMULAŞTIRILACAK

    Ekipler, güvenlik şeridiyle kontrol altına aldıkları bölgeye girişleri yasakladı. 30 dönüm araziyi kaplayan alanda kalan özel mülkiyetlerin kamulaştırılması için çalışma başlatıldı.

    Ordu da yol yapım çalışması sırasında Hermes figürlü yüzük bulundu #3

    8 MEZARLIK BULUNDU

    Kamulaştırma çalışmalarının yanı sıra bölgede acil kurtarma kazısı başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, 8 mezarlık ve dağınık halde çok sayıda insan ve hayvan kemiklerine rastlanıldı.

    Ordu da yol yapım çalışması sırasında Hermes figürlü yüzük bulundu #4

    HERMES FİGÜRLÜ GÜMÜŞ YÜZÜK

    Kazı sırasında ‘2 numaralı’ olarak belirlenen mezarda; sol el parmak kısmında 1 altın ve üzerinde tanrı 'Hermes' figürü yer alan, kırmızı akik taşlı 1 gümüş yüzük ile cam bilezik, cam şişe parçası, boyun kısmında kolye boncukları ve bronz kolye ucu, karın kısmında bronz madeninden kemer tokası bulundu.

    Bölgede kurtarma çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.Ordu da yol yapım çalışması sırasında Hermes figürlü yüzük bulundu #5

    Ordu da yol yapım çalışması sırasında Hermes figürlü yüzük bulundu #6

    Ordu da yol yapım çalışması sırasında Hermes figürlü yüzük bulundu #7

    Ordu da yol yapım çalışması sırasında Hermes figürlü yüzük bulundu #8

    Ordu da yol yapım çalışması sırasında Hermes figürlü yüzük bulundu #9

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