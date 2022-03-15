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    Orhan Kemal Edebiyat Festivali başlıyor

    Orhan Kemal Edebiyat Festivali 18 Mart’ta başlayacak. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek festivalde, yazar ve şairlerin katılımıyla çeşitli söyleşiler olacak.
    • AA
    • 15.03.2022 - 13:43
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    Orhan Kemal Edebiyat Festivali başlıyor

    iki yıldır pandemi nedeniyle yapılamayan Orhan Kemal Edebiyat Festivali 18 Mart’ta başlayacak. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek festival, Orhan Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

    Edebiyat dünyasında önemli bir yeri olan festival 20 Mart tarihine kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

    Orhan Kemal Edebiyat Festivali başlıyor #1

    18 MART'TA BAŞLIYOR

    Osman Şahin’in onur konuğu olarak katılacağı festival, 18 Mart Cuma günü saat 13.00’te Uluslararası Orhan Kemal Karikatür Sergisi ve Emek Romanları Sergisi ile başlayacak. Festival Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu konseri ile devam edecek.


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