Orquesta Sinfonica Simon Bolivar'dan konser

Orquesta Sinfonica Simon Bolivar, CSO Ada Ankara'da konser verdi.

Orquesta Sinfonica Simon Bolivar, Ankaralı sanatseverlerle buluştu. CSO Ada Ankara Ana Salon'da düzenlenen konserde, orkestrayı şef Andres David Ascanio ile şef Christian Vasquez yönetti. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği konser, beğeniyle karşılandı.

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AA'da yer alan habere göre; salonun dolduğu konserde pek çok konuk yer aldı. Yaklaşık iki saat süren konserde konuklara müzik ziyafeti verildi. Grubun önümüzdeki günler de konser vermesi ve düznelenmesi bekleniyor.