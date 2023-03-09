Oscar ödüllerinde kırmızı halı geleneği bitiyor Bu yıl 95'incisi düzenlenen Oscar ödüllerinde sembol hale gelen kırmızı halı geleneğinden vazgeçiliyor. Bunun yerine daha mat bir gri renk tercih edildi.

Her yıl düzenlenen sinemanın enleri olarak bilinen Oscar ödülleri bu yıl 95'inci kez düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl tokat olayına sahne olan ödül töreninin bu yıl daha sakin ve olaysız geçmesi herkesin beklentisi...

Öte yandan 1962'den beri Oscar ödüllerin sembolü haline gelen kırmızı halı geleneği tarihe karışıyor. Ünlü isimlerin geçidi haline gelen kırmızı halı artık olmayacak. Bunun yerine daha sade bir renk olacak.

Türkiye saatiyle 12 Mart'ı 13 Mart'a bağlayan gece başlanması planlanan ödüller öncesinde nefesler tutuldu. Birbirinden önemli yapıtların yarışacağı ödül törenlerinde bu yıl kırmızı halının olmayacağı damga vurdu.

Tartışma yarattı

Alınan kararda ödüllerin sembolik halısının olmaması bazı çevrelerde tartışma yarattı. Buna göre halının ödül töreninin vazgeçilmezi olduğu ünlülerin geçidi haline geldiği için bu karardan vazgeçilmesi yönünde baskılar var.

Halının yeni rengi ise açık gri olacak.

Halının yeni rengi bu şekil olacak artık.