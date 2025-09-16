Oscar ödüllü aktör ve yönetmen Robert Redford hayatını kaybetti

Butch Cassidy and the Sundance Kid ve All the President’s Men filmlerindeki unutulmaz rolleriyle tanınan, Oscar ödüllü usta oyuncu ve yönetmen Robert Redford, 89 yaşında hayatını kaybetti. Haber, Redford’un basın danışmanı tarafından duyuruldu.

Cindi Berger, CNN’e yaptığı açıklamada, Redford’un salı günü sevdiği dağ evi olan Utah’taki evinde, sevdiklerinin yanında vefat ettiğini belirterek “Onu çok özleyeceğiz” dedi.

Ayrıca Redford’un ailesi, mahremiyet talebinde bulundu.

ORDINARY PEOPLE İLE OSCAR KAZANDI

Redford, yönetmenlik kariyerinde de büyük takdir toplamış, 1981’de Ordinary People filmiyle Oscar kazanmış, A River Runs Through It (1992) gibi yapımlara imza atmıştı. Ününü çevre ve toplumsal konulara dikkat çekmek için kullanan sanatçı, bu alandaki çalışmalarıyla da geniş saygı görmüştü.