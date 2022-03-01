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    Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn'den Ukrayna belgeseli geliyor

    Amerikalı oyuncu Sean Penn, Rusya ve Ukrayna savaşının belgeselini yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 14:45
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    Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn'den Ukrayna belgeseli geliyor

    Hollywood yıldızı Sean Penn, belgesel filmi için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Yapılan görüşmede usta oyuncunun belgesel yapabileceği fikri ortaya çıktı.

    Buna göre kısa zamanda çekimlere başlanacağı ve gerekli hazırlıkların yapılacağı vurgulandı. Usta oyuncu Sean Penn'in yönetmenliğinde çekilecek olan belgesel gelecek kuşaklara aktarılmayı hedefliyor.

    Zelenski görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımında "Ukrayna'daki savaşı ne kadar çok kişi bilirse, Rusya'yı durdurma olasılığı o kadar yüksek olur" dedi.

    Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn den Ukrayna belgeseli geliyor #1

    CESARET ÖRNEĞİ

    Ukrayna başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Sean Penn, birçok batılı liderin gösteremediği cesareti sergiliyor" denildi.

    Penn daha önce de Meksikalı uyuşturucu karteli El Chapo'nun belgeselini çekmişti.


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