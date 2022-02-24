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    Osmanlı döneminden kalan 160 yıllık kervansaray onarılmayı bekliyor

    Erbil'deki pazarın yanı başında bulunan iki katlı ve 60 odalı tarihi yapı, Mahmut Ağa Hanı olarak biliniyor. Han, bakıma ve onarılmaya muhtaç vaziyette.
    • AA
    • 24.02.2022 - 14:02
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 14:09
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    Osmanlı döneminden kalan 160 yıllık kervansaray onarılmayı bekliyor

    Irak'ın Erbil kentinde, zamanında çevre kentler arasında ticaret merkezi olarak hizmet veren Osmanlı döneminden kalan 160 yıllık kervansaray, bazı kısımlarının yıkılmasına rağmen ayakta kalan yapısıyla onarılarak müze haline getirilmeyi bekliyor.

    Erbil'in kent merkezinden yaklaşık bir saat mesafedeki Koysancak ilçesinde, pazar yerinin dar sokaklarından ilerlediğinizde, girişinde duvarları işlemeli ahşap bir kapının bulunduğu tarihi bir kervansaraya rastlıyorsunuz.

    Osmanlı döneminden kalan 160 yıllık kervansaray onarılmayı bekliyor #1

    MAHMUT AĞA HANI

    "Mahmut Ağa Hanı" olarak da bilinen ve geçmişte ilçenin konumu itibarıyla kervanların uğradığı ve ticari ürünlerin depolandığı bu yapının, kervansaray olarak hizmet verdiği belirtiliyor.

    İki katlı ve 60'a yakın odası bulunan kervansaray, geçmişte birkaç restorasyondan geçse de yıkılan duvarlarına ait taşlarının avluda ve odalarda toplandığı görülüyor.

    Kervansarayın girişindeki duvarda bulanan işlemelerin benzerlerinin odaların giriş duvarlarını da süslüyor olması dikkati çekiyor.

    Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan kervansarayın onarılarak müze yapılması, ilçenin Erbil, Süleymaniye ve Kerkük arasında kalan konumuyla çok sayıda yerli ve yabancı turisti bölgeye çekebilir.

    Osmanlı döneminden kalan 160 yıllık kervansaray onarılmayı bekliyor #2

    KERVANSARAY OLARAK KULLANILDI

    Kervansaray hakkında çalışmaları bulunan arkeolog Hemin Numan Kaves, yaptığı açıklamada, tarihi yapının Koysancak'ın köklü ve tanınmış ailelerinden Mahmut Ağa Gafuri tarafından 1862'de inşa edildiğini söyledi.

    Koysancak'ın 18. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar bölgedeki ticaret merkezlerinden biri olduğunu aktaran Kaves, ismini Mahmut Ağa'dan alan yapının da bu nedenle kervansaray olarak kullanıldığını anlattı.


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