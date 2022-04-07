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    Osmanlı’nın kadim geleneği: Mukabele

    Osmanlı’nın kadim geleneklerinden mukabele, Uganda’da Türk hayırseverler tarafından inşa edilen Hazreti Ebubekir Camisi’nde yaşatılıyor.
    • AA
    • 07.04.2022 - 09:14
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    Osmanlı’nın kadim geleneği: Mukabele

    Başkent Kampala’da geçen yıl Türk hayırseverler tarafından inşa edilen Hazreti Ebubekir Camisi'nde bu yıl ilk defa başlatılan mukabele, cemaat tarafından ilgiyle karşılandı. Türk mimarisine uygun olarak tasarlanan Hazreti Ebubekir Camisi, ferah ve düzenli olması sebebiyle bölge Müslümanlarının gözdesi haline geldi. Cami İmamı İbrahim Mukyere, Uganda halkının mukabeleyi ilk kez duyduğunu, camilerde daha önce böyle bir uygulama yapılmadığını söyledi.

    Mukyere, "Ramazan ayı boyunca Kur'an'ı tamamlamak isteyen biri her gün camiye gelerek bu programı takip edebilir. Bu yüzden iyi bir program. Cemaat ilk defa duydu ama ilgileri giderek artıyor. Eminim duyuldukça katılım artacak" diye konuştu.

    Osmanlı’nın kadim geleneği: Mukabele #1

    "İlk defa başladı"

    Türkiye’ye gittiğinde mukabele okuyanları gördüğünü ve bunun hoşuna gittiğini aktaran İmam Mukyere, "Uganda’da insanlar Kur'an’ı genelde tek başlarına okur veya dinlerler. Bu uygulama ilk defa başladı. Cemaat üyeleri mukabeleyi çok sevdi. İşe yetişmek için acele ediyorlar ama yine de hoşlarına gidiyor" dedi.


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