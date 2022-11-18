Penelope Cruz ve Antonio Banderas'ın son filmi galada gösterilecek

Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapan Resmi Yarışma, gerçekleştirilen özel gösterimle izleyiciyle buluşacak.

Başrollerinde Hollywood yıldızları Penelope Cruz ve Antonio Banderas ile Oscar Martinez'i buluşturan film, vizyon öncesi 29 Kasım'da City’s Nişantaşı-CineWAM'da gösterilecek.

Komedi türünde film

Cruz ve Banderas'ın üçüncü kez bir araya geldiği ve idari yapımcıları arasında yer aldıkları komedi filminde Penelope Cruz komplocu, heyheyli yönetmen Lola Cuevas'ı canlandırıyor. ​​​​​​​