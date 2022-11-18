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    Penelope Cruz ve Antonio Banderas'ın son filmi galada gösterilecek

    Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapan Resmi Yarışma, gerçekleştirilen özel gösterimle izleyiciyle buluşacak.
    • 18.11.2022 - 14:20
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    Penelope Cruz ve Antonio Banderas'ın son filmi galada gösterilecek

    Başrollerinde Hollywood yıldızları Penelope Cruz ve Antonio Banderas ile Oscar Martinez'i buluşturan film, vizyon öncesi 29 Kasım'da City’s Nişantaşı-CineWAM'da gösterilecek.

    Penelope Cruz ve Antonio Banderas ın son filmi galada gösterilecek #1

    Komedi türünde film

    Cruz ve Banderas'ın üçüncü kez bir araya geldiği ve idari yapımcıları arasında yer aldıkları komedi filminde Penelope Cruz komplocu, heyheyli yönetmen Lola Cuevas'ı canlandırıyor. ​​​​​​​


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