Perinthos Antik Kenti'ndeki tarihi tiyatro kültür hayatına kazandırılacak

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'ndeki tiyatro alanı kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem başkanlığında geçen yıl başlatılan kazı çalışmalarında, arkeologların yanı sıra alanında uzman kişiler de görev yapıyor.

Ekiplerin kazı çalışması bu yıl tiyatro alanında devam ediyor.

Kazı başkanı Prof. Dr. Erdem, bu yıl kazılarda daha kalabalık bir ekiple çalıştıklarını söyledi.

AA'da yer alan habere göre; antik kentin çok geniş bir alana sahip olduğunu belirten Erdem, "Akropolün batısında nekropol alanımız var. Genç antik devir nekropolü. Kazılarda 17 mezar ortaya çıkarıldı. Oradan çıkan kemiklerde yapılan incelemelerde, ilk gözlemlerde, dişlerde yetersiz beslenme izleri saptandı. Hacettepe Üniversitesi tarafından incelemeler devam ediyor." dedi.

"Tiyatro, Roma Dönemi sonuna kadar kullanılmış"

Perinthos Antik Kenti'nin yaklaşık 2 kilometrelik uzunluğa sahip olduğunu anlatan Erdem, "Tam doğuda bir tiyatro yapısı yer alıyor. Her ne kadar tiyatronun oturma sıraları bugün yerinde olmasa da kazı sonucu sahne binasının ve gömülü şekilde kalan oturma sıralarından bir kısmının çıkartılacağını umuyoruz. Tiyatro, Yunan tiyatrosu tipinde olup yamaca dayanmış bir plan gösterse de Roma devri seramikleri çıktı. Roma devri sonuna kadar tiyatronun kullanılmış olduğunu söyleyebiliriz.





Tiyatronun mimarisi

Tiyatronun mimarisi farklı yerlerdeki tiyatrolara da benziyor ancak tabii her yapının, özellikle tiyatro için konuşursam topografyaya bağlı olarak plan aşamasında bazı değişiklikler görüyoruz. O yüzden ilginç ama kazılar tamamlanmadan henüz plan şemasını söyleyebilmek mümkün değil." diye konuştu.