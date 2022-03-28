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    Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlandı

    Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı, Yeni Türkü grubunun verdiği konserle sona erdi.
    • AA
    • 28.03.2022 - 09:58
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    Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlandı

    Seyhan Nehri'nde düzenlenen su kortejine, kano, paddle board ve kürek takımları ile Büyükşehir Belediyesinin gondolları yer aldı. Vatandaşlar, nehir kıyısından korteji takip etti.

    Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen dürüm yeme yarışmasında da 10 katılımcı, hazırlanan 10 Adana dürümü en kısa sürede bitirmek için mücadele etti.

    Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlandı #1

    Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlandı #2

    DÜRÜM YARIŞI

    Dürümleri en kısa sürede bitirebilmek için yoğun çaba sarf eden yarışmacılara, vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Yarışmada, birinciye cep telefonu, ikinciye bisiklet ve üçüncüye de telefon kulaklığı hediye edildi.


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