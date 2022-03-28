Petrol
112.96
-3.76%
Euro
16.30
0.02%
Dolar
14.84
0.06%
Altın
921.52
-1.33%
Borsa
2187
0.52%
Bitcoin
697.287
5.20%
BTXN Coin
38.72
-3.32%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Ramazan Penceremde etkinliğiyle süslenen cam sanatı

    Kudüs sokaklarının Ramazan'a hazırlanma görüntülerinden esinlenen kandil, cami maketleri, hilal ve ay gibi renkli figürlerle süslenen pencereler ilgi görüyor.
    • AA
    • 28.03.2022 - 12:38
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 12:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ramazan Penceremde etkinliğiyle süslenen cam sanatı

    Pencerelerin kandil, cami maketleri, hilal ve ay gibi renkli figürlerle süslenmesini teşvik eden bir grup gönüllü, "Ramazan Penceremde" etkinliğiyle sosyal medyada yüzlerce kişiye ulaştı. Kudüs sokaklarının Ramazan ayına hazırlanma görüntülerinden esinlenerek benzerini Türkiye'de yapmak için kolları sıvayan bir grup gönüllü, etkinliği başlattı.

    Gönüllüler, sosyal medya hesaplarından pencerelerin ramazana özel süslendiği fotoğraflarını paylaştı. Ardından "Ramazan Penceremde" etkinliğine katılmak isteyenlerin, pencere fotoğrafının çıktısını alıp boyadıktan sonra kandil, hilal, yıldız ile cami maketleri gibi figürleri ışıklarla süsleyebilecekleri duyuruldu.

    Ramazan'a özel süslenen pencerelerin fotoğrafını çeken katılımcıların, bunları sosyal medya üzerinden paylaşması istendi. Böylelikle çocukların dünyasında Ramazan için farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

    Projede yer alan Aysel Yılmaz, geçen sene başlattıkları etkinlikten yüzlerce geri dönüş aldıklarını, etkinliğe katılanların süsledikleri pencerelerin fotoğrafını çekip kendileriyle paylaştıklarını dile getirdi.

    Ramazan Penceremde etkinliğiyle süslenen cam sanatı #1

    RAMAZAN COŞKUSU

    Yılmaz, Ramazan'a günler kala bu çağrıyı yenilediklerini belirterek, "Bizler Ramazan coşkusu evlerde kalmasın, pencerelerimizden sokaklara taşsın istedik. Yüzlerce eve, binlerce kişiye ulaştık. Fenerler asıyor, kandiller yakıyoruz. Çocuklarımız bu tatlı hazırlık telaşlarının içerisinde yer alsın. Çünkü bu şekilde çocukların zihninde daha kalıcı izler bırakabiliyorsunuz. Evin içindeki o manevi coşku dışarı yansıyınca yani toplum olarak paylaşılınca güzel." diye konuştu.


    İlginizi Çekebilir

    Öldürdüğü eşiyle yeni barıştığı ortaya çıktı
    3. Sayfa

    Öldürdüğü eşiyle yeni barıştığı ortaya çıktı

    Aklında Bitcoin almak varsa hesabını aç, ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Aklında Bitcoin almak varsa hesabını aç, ücretsiz formu hemen doldur!

    Temel Karamollaoğlu: Erbakan hoca yaşasaydı CHP'yle birlikte olurdu
    Gündem

    Temel Karamollaoğlu: Erbakan hoca yaşasaydı CHP'yle birlikte olurdu

    Görüş Bildir