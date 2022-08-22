Ressam Çağatay Odabaşı'ndan Atatürk portesi

Ressam Çağatay Odabaşı'nın 3 yıldır üzerinde çalıştığı dünyada eşi benzeri olmayan Atatürk tablosu Suadiye’de sergilenmeye başlandı.

Empresyonist akımın bir dalı olan pointilizm sanatını kendi sitili ile birleştiren çağdaş sanatın öncü ressamlarından Çağatay Odabaş’ın, 126x190 cm tuvale resmettiği ve toplam 303.707 fırça darbesi noktalarla oluşturduğu Atatürk portresini iş insanı Sabri Toros satın aldı.

Portre, Suadiyerestoranda sergilemeye başladı. Atatürk’ün 1935-37 yılları arası Anadolu’yu ziyaretlerinden birinde hatırat yazarken çekilmiş nadir fotoğraflarından birisi olan tablo, 2018 yılında tamamlandı.

"Ata Masası"

Misafirlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Toros, tablonun önünde bulunan masaya da “Ata Masası" adını verdi. Sabri Toros Ata masasının günler öncesinden rezervasyonlara kapandığını söyledi.