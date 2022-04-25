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    Restorasyonda yeni bulgulara ulaşılan tarihi camide kazı

    Ordu’da, Hacıemiroğulları Beyliği’nin ikinci başkenti olarak bilinen, 642 yıllık tarihi Merkez Camii’nde restorasyon sırasında yeni yapılar ile seramik ve çömlek parçalarına ulaşıldı.
    • 25.04.2022 - 12:09
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    Restorasyonda yeni bulgulara ulaşılan tarihi camide kazı

    Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi’nde, kentin en önemli simgelerinden olan ve Hacıemiroğulları Beyliği tarafından 1380'de inşa edilen Merkez Camii’nde başlatılan restorasyon sırasında yeni yapılar ile seramik ve çömlek parçalarına ulaşıldı.

    Durumun bildirilmesi üzerine restorasyon durduruldu, alanda inceleme yapıldı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izni ile restorasyonu durdurulan cami ve çevresinde arkeolojik kazı yapılacak.

    Restorasyonda yeni bulgulara ulaşılan tarihi camide kazı #1

    "PEK ÇOK ESER ELDE EDİYORUZ"

    Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, alanda yürütülecek çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Restorasyon çalışmaları sırasında özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait pek çok eser elde edildiğini belirten Toparlak, "Burası Selçuklu'nun yani Hacıemiroğulları Beyliği’nin ikinci başkenti dolayısıyla Selçuklularının, Türklerin hem Türkleşmesi sürecinde hem de İslamlaşması sürecinde bölgede çok önemli rol oynamıştır."


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