Restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı’na ziyaretçi akını

Sümela Manastırı’nda yaklaşık 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarında yüzde 95’lik bölümü tamamlandı. Manastırı şuana kadar 25 bin kişi ziyaret etti.

Manastırda çalışmaların kalan kısmı bu yıl yaz ayı ortalarında tamamlanacağı ve bir daha ziyaretçilere kapanmayacağı belirtilirken, manastırı ortalama binin üzerinde kişi ziyaret ediyor.

Her gün saat 08.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olan Sümela Manastırına Arap turistler de ilgi gösterirken, bu yılki turizm sezonunda ziyaretçi sayısında önemli oranda artış yaşanması bekleniyor.

Restorasyon çalışması

88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010'dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodoksların Sümela Manastırı'nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015 ziyarete kapatılan ve restorasyona alınan Sümela Manastırı'nda 2015 yılından sonra beri ilk ayin geçen yıl pandeminin gölgesinde az sayıda katılımla yapılmıştı.

Ziyaretçi akını

Her gün saat 08.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olan Sümela Manastırına Arap turistler de ilgi gösterirken, bu yılki turizm sezonunda ziyaretçi sayısında önemli oranda artış yaşanması bekleniyor.