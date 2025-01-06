Rewind-Roma sergisinin kitabı tanıtıldı

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Sergide, sanatçıların İtalya'ya yaptığı sanatsal seyahatin fotoğrafları Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük'ün imzasını taşıyor.

Bu çerçevede, sergi kapsamında hazırlanan kitabın tanıtımı CerModern'de yapıldı.

Kitaba ilişkin açıklamalarda bulunan serginin küratörü Erkan Doğanay, projenin tarihine not düşmesi açısından kitabı çok önemli gördüklerini, derlenen kitapla serginin kalıcılığını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Doğanay, "Biz Roma izlenimlerini bu kitapla belgeledik ve burada sergilenen eserlerle birlikte görsel kurgusu tamamlandı, kitap da bu açıdan sergiyi ve Roma'yı anlatacak bir esere dönüştü." ifadelerini kullandı.

21 OCAK'A KADAR AÇIK

Kitap tanıtımına gelen ziyaretçilerden sanat tarihçisi Merve Korkmaz da sergiyi birden fazla kez gezdiğini, Ankara'da bu tarz sergilerin olmasını değerli bulduğunu ve kitabı okumak için heyecanlandığını dile getirdi.

Sanatseverler "Rewind / Roma" sergisini 12 Ocak'a kadar ziyaret edebilecek.