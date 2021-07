Richard Donner yaşamını yitirdi! Richard Donner kimdir? Superman ile adını duyurmuştu..

Hollywood’un ünlü yönetmeni Richard Donner, 91 yaşında hayatını kaybederken, arkasında birbirinden başarılı yapımlar bıraktı. Başarılı yönetmenin ölümünün ardından yönettiği filmler merak konusu oldu.

Süpermen, The Goonies, Cehennem Silahı ve Özgür Willy gibi fimler ile adını duyurmayı başaran Richard Donner, yaşamını yitirdi. Donner'in ölüm haberini eşi ve aynı zamanda yapımcı olan Lauren Schuler Donner duyurdu.

Yönetmenin ölüm nedeni henüz açıklanmazken, hayatı ve kariyeri merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı.

Peki, Richard Donner kimdir? Hangi başarılara imza attı? İşte Richard Donner'ın biyografisi...

RİCHARD DONNER KİMDİR?

New York, Bronx’ta doğan Richard Donner, 1960’ların başında The Twilight Zone ve casus gerilim filmi The Man From Uncle ile televizyon hayatına adım attı.

1970’lerin ortalarına kadar Hollywood’da çok fazla yer alamayan Donner, 1978’de Christopher Reeve’in başrolünü üstlendiği Süpermen ile sinema tarihine adını yazdırdı.

Donner, bu filmiyle ilk modern süper kahraman filmine imza atmış oldu. İlk büyük çıkışını 1976’da The Omen ile yapan Richard Donner, ardından Özgür Willy ve The Lost Boys’un yönetmenliğini yaptı. Ardından da 1985’te The Goonies’in hem yönetmenliğini hem de yapımcılığını üstlendi.

The Goonies’in yönetmenliğini yaparak başarısını pekiştiren Donner, bu seride filmin hikayesini kaleme alan Steven Spielberg ile çalıştı.