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    Roma dönemine ait Tios Tiyatrosu kültürel hayata kazandırılacak

    Zonguldak'taki Tieion Antik Kenti'nde yer alan Roma dönemine ait Tios Tiyatrosu, yaklaşık 10 yıl sonra yeniden başlayan kazı çalışmalarıyla turizme ve kültürel hayata kazandırılacak.
    • 05.12.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 10:40
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    Roma dönemine ait Tios Tiyatrosu kültürel hayata kazandırılacak

    Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Karadeniz'in kıyı kesiminde günümüze kadar ulaşabilen tek antik tiyatro olduğu belirtilen Tios Tiyatrosu'ndaki bilimsel kazı çalışmaları 2006'da başladı.

    Yoğun bitki örtüsüyle kaplı durumdaki tiyatro yapısında üç kazı sezonu çalışıldı. Kara yolunun tiyatronun oturulan bölümlerinin önemli bir kısmından geçmesi, elektrik hatları ve benzeri teknik problemlerin yanı sıra bütçe nedeniyle çalışmalara ara verildi.

    Roma dönemine ait Tios Tiyatrosu kültürel hayata kazandırılacak #1

    Roma dönemine ait Tios Tiyatrosu kültürel hayata kazandırılacak #2

    Roma dönemine ait Tios Tiyatrosu kültürel hayata kazandırılacak #3

    Kültürel hayata kazandıırlacak

    AA'da yer alan habere göre; yeni çalışmalarla daha önce 5 bin olarak değerlendirilen tiyatronun kapasitesinin 7 bin kişilik olduğu belirlendi. Antik tiyatronun, yapılacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleriyle kültürel hayata kazandırılması hedefleniyor.


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